Home&Garden Congress 2026: e-commerce w branży Dom i Ogród. Ostatnie dni na bezpłatną rejestrację!

Już 24 marca 2026 roku w Sound Garden Hotel w Warszawie odbędzie się trzecia edycja Home&Garden Congress – wydarzenia w całości poświęconego sprzedaży internetowej w sektorze dom i ogród. To jedyny kongres w Polsce dedykowany wyłącznie e-commerce w tej branży. Udział dla firm z sektora Home & Garden jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji i akceptacji zgłoszenia przez organizatora. To już ostatnie dni, kiedy można skorzystać z bezpłatnej rejestracji. Liczba miejsc jest ograniczona, więc warto się pośpieszyć z zapisem.

Sprzedaż internetowa w branży Home & Garden – program, prelekcje i eksperci

Tegoroczna edycja zgromadzi przedstawicieli firm z branży wyposażenia wnętrz, ogrodów, mebli, oświetlenia, materiałów budowlanych i AGD, zainteresowanych optymalizacją sprzedaży internetowej. Program obejmuje 13 prelekcji i strefę konsultacyjną z udziałem 20 firm – technologicznych, logistycznych, prawnych, podatkowych i marketingowych – wspierających rozwój sprzedaży online.

Transformacja cyfrowa i rozwój e-commerce w sektorze dom i ogród

Rosnąca konkurencja, zmiany regulacyjne i dynamiczny rozwój technologii sprawiają, że e-commerce staje się kluczowym obszarem rozwoju dla firm z sektora dom i ogród. Organizatorzy wydarzenia podkreślają, że celem kongresu jest dostarczenie praktycznej wiedzy i stworzenie przestrzeni do rozmów o realnych wyzwaniach biznesowych.

„Firmy z branży dom i ogród są dziś w momencie intensywnej transformacji cyfrowej. E-commerce przestaje być dla nich dodatkiem do sprzedaży, a staje się strategicznym elementem jej rozwoju. Home&Garden Congress powstał po to, by w jednym miejscu e-sklepy z branży dom i ogród mogły skorzystać z dopasowanej do ich potrzeb wiedzy, technologii i doświadczenia firm, które na co dzień rozwijają sprzedaż online. Stawiamy na praktyczne przykłady i rozmowy o realnych wyzwaniach” – mówi Jerzy Osika, prezes firmy Promedia organizującej kongres.

AI w e-commerce, sprzedaż cross-border i integracja B2B/B2C w branży Home & Garden

Program wykładów obejmuje zagadnienia związane z wykorzystaniem danych i sztucznej inteligencji w e-commerce, sprzedażą cross-border, integracją kanałów B2B i B2C, logistyką, nowymi regulacjami prawnymi oraz bezpieczeństwem sprzedaży online. Prelegenci zaprezentują konkretne przykłady wdrożeń i rozwiązań stosowanych w firmach z branży Home & Garden.

Strefa konsultacyjna – indywidualne wsparcie dla rozwoju sprzedaży online

Integralną częścią kongresu będzie strefa konsultacyjna. Przez cały dzień uczestnicy będą mogli skorzystać z indywidualnych rozmów z ekspertami – praktykami, którzy specjalizują się w rozwoju e-commerce w branży dom i ogród. Strefa ma umożliwić omówienie konkretnych wyzwań biznesowych, planów wdrożeń oraz kierunków rozwoju sprzedaży online.

Dla kogo jest Home&Garden Congress 2026? Właściciele firm, dyrektorzy e-commerce i menedżerowie sprzedaży

Home&Garden Congress skierowany jest do właścicieli firm, menedżerów sprzedaży i marketingu, dyrektorów e-commerce oraz innych osób odpowiedzialnych za rozwój kanałów online. Wydarzenie stanowi platformę wymiany doświadczeń oraz nawiązywania relacji biznesowych między firmami z sektora Home & Garden.

Rejestracja na Home&Garden Congress 2026 – bezpłatny udział dla branży dom i ogród

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny dla firm z branży dom i ogród po wcześniejszej rejestracji. Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: www.homeandgardencongress.com

Kongres organizowany jest przez Promedia Jerzy Osika przy współpracy partnerów technologicznych i branżowych. Wydarzenie odbywa się pod patronatem organizacji branżowych oraz mediów związanych z sektorem wyposażenia wnętrz, AGD, meblarstwa i e-commerce.

Organizator: Promedia Jerzy Osika.

Partnerzy Główni: AtomStore, Omega Code. Partnerzy Strategiczni: Romania Express Courier & Logistics, Trusted Shops, Hummerce by Best.net, Go2Market, E-handel w praktyce, Waynet, Strix, Ecommerce.legal, numbers & intuition, Media4U, Adcookie, Convertis, XBS Logistics, Aurora Creation. Partnerzy: Ideo, Taxology, Segmentify, Arlity, Ecomail.pl.

Patroni Honorowi: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli, APPLiA, Zachodnia Izba Gospodarcza, Polska Izby Budownictwa, Itro.

Patroni Medialni: E-commerce w Praktyce, Marketer+, Biznes Meble, Meblarstwo Komponenty i Technologie, Ambiente.info.pl, Gazeta Narzędziowa, portalnarzedzi.pl, InfoProdukt, Biznes Ogrodniczy, Kurier Drzewny, Gazeta Przemysłu Drzewnego, Lider Biznesu, Naszemiasto.pl, Przegląd Podłogowy.

Sponsor upominków: Hotel Galicja Spa.